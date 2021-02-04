舜宇光學5P鏡頭驗證順利 郭明錤：蘋鏈競爭恐加劇

天風國際證券分析師郭明錤今（4）日最新報告指出，舜宇光學iPad 5P鏡頭驗證優於預期，預計今年第1季中期後開始大量出貨，另外，未來出貨今年新款iPhone 7P廣角鏡頭的機率大增；他認為，今年及明年蘋果鏡頭供應鏈競爭恐將加劇。

郭明錤表示，舜宇光學iPad 5P鏡頭出貨初期因產能限制，預估供貨比重約15%，預計大量出貨後良率將可提升至與玉晶光（3406）相似。

郭明錤認為，舜宇光學整體成本結構具有優勢，預期iPhone 7P廣角鏡頭與iPad 5P鏡頭出貨比重明年將增至15~20%及25~30%，且未來可望取得新產品類別的鏡頭訂單，包括頭戴裝置、Apple Car的鏡頭訂單。

郭明錤說，舜宇光學客戶與產品組合優於大立光（3008）、玉晶光，加上政府補貼，整體營運成本的競爭力較高，未來可望獲得更多Apple鏡頭訂單；大立光雖然受害於手機鏡頭產業結構性挑戰，但是長期仍具投資價值。

郭明錤認為，玉晶光今年最大挑戰將是大立光的價格戰，且iPhone 6P長焦鏡頭訂單可能較市場預期低；另外，如果明年手機鏡頭產業結構沒有出現顯著的改善，玉晶光將同時面臨大立光進一步價格戰壓力與舜宇光學的競爭壓力。