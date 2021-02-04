致伸元月營收71.8億元 月增21%

致伸科技（4915）公告元月合併營收71.8億元，月增21%，年增35%。

致伸表示，元月受惠於三大產品線的強勁需求帶動，其中，智慧介面裝置部分，因居家辦公帶動電腦周邊和電競相關產品需求仍持續強勁；視覺影像部分，智慧型手機相機模組與汽車ADAS （先進駕駛輔助系統)也較預期大幅成長；此外，聲學產品主要受惠家用娛樂音響系統需求續揚帶動營收與新案出貨。

致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能亦具有相當信心。

各大產品線方面：居家辦公和電競相關介面裝置需求仍持續強勁為公司獲利奠定穩健根基。汽車電子，包括感測相機模組應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統，預期受惠美系電動車大廠高成長動能而有倍數成長。

聲學產品將持續增加高階產品比重並優化客戶組合，因此聲學產品獲利將較去年大幅回穩成長。

至於智慧物聯網，如車隊管理、警察執法用相機模組等，與智慧家庭（智慧門鎖與門鈴）等商業用、工業用策略耕耘也將逐步展現貢獻，為公司挹注下一波成長動能。