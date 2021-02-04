日媒報導台陸廠商合作變多 王美花：個別廠商全球布局

《日本經濟》報導，台灣大企業正在加強與中國大陸企業的合作，尤其是在5G、電動車產業有更密切合作，與台美政府所勾勒的供應鏈藍圖不符。對此，經濟部長王美花僅表示，那是個別廠商全球布局策略，並說該公司也有投資印度、美國，也包含大陸。

而台陸廠商合作越來越多，是否擔心台灣被美中貿易戰波及。王美花說，美國前陣子有很多行政命令，台灣企業都是做全球生意，所以都很清楚紅線在哪裡。

根據《日經》報導，美國政府自去年起描繪了向台灣靠攏，構建新的供應鏈，將大陸排除在外的前景，但台灣大企業卻顯示出不同的行動。

《日經》舉例，和碩（4938）1月28日宣布與大陸企業攜手，通過兩岸合作加強支持5G的iPhone生產；鴻海（2317）同樣在1月宣布，與大陸新興純電動汽車企業拜騰（Byton）就純電動汽車量産展開合作；華為去年九月中旬因為美中貿易戰下需要大量確保半導體，全力作出回應的是就是聯發科（2454）和台積電（2330）。

另外，2020年，台灣對大陸出口額創下歷史新高，達到1514億美元。佔出口總額的44％，大陸對台灣經濟發展進一步起到拉動作用。