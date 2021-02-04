台積電擴廠效應發威 國產：出貨出到手軟

護國神山台積電（2330）擴廠效應持續發威，國內混凝土龍頭國產（2504）營運總處總經理吳志仁今（4）日表示，台積電目前在全台有6-8個晶圓廠同時在蓋，帶動國內混凝土需求強勁，國產最近出貨出到手軟。

國產去年12月營收衝破20億元大關，創下近四年四個月新高，吳志仁表示，目前看來，國產元月接單可望比去年12月再成長，單月混凝土出貨有機會上看60萬立方米，今年全年營運應該會比去年好。

吳志仁表示，台積電擴產效應持續發威，包括在新竹和南科，目前在全台大概有6-8座晶圓廠同時在蓋。光是台積電一座晶圓廠，混凝土的需求量高達30-32萬立方米，這個數字對照國產去年在台灣的混凝土總出貨量650萬立方米，規模相當驚人。

由於台積電對於混凝土強度的要求非常高，驗收強度比一般混凝土要求再高兩階（強度高二成）；而且台積電建廠為了搶工期，鋼筋模板驗證一過，混凝土馬上要進去，瞬間要量非常高，而且不分24小時，很少廠商有能力供應。目前國產包辦台積電建廠七成以上的混凝土供應，最近出貨真的是出到手軟。

受惠台積電擴廠與台商回流帶動廠辦需求，去年國內混凝土市場迎來久違的榮景，扣除前年處分福建水泥的變因，國產去年全年營收年增幅度達9.04％，本業營運績效創新高。獲利方面，國產去年光是前三季本業獲利就已經打破歷史紀錄，去年前三季每股純益達1.31元，遠超過前年全年的每股獲利0.8元。