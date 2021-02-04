遠距商機帶動！譜瑞Q1淡季不淡 營收有望挑戰季增

高速傳輸介面及顯示與觸控晶片廠譜瑞-KY（4966）今日召開法說會公布財報並釋出展望，依據譜瑞預測換算，今年首季營收約季減6%至季增3.4%，而平均值則約季減僅1.4%，受惠PC需求延續，相對往年淡季不淡，但晶圓代工產能吃緊問題仍持續。

譜瑞去年第4季營收約1.48億美元，譜瑞今釋出財測，估計今年首季營收約1.39－1.53億美元，毛利率估41.5-44.5%，營業費用約2800-2900萬美元。

譜瑞財報顯示，去年第4季營業淨利約3329萬美元，每股稅後純益約0.42美元，折約新台幣基本每股稅後純益約12.12元。

面對分析師們的提問，譜瑞董事長兼執行長趙捷在法說會上提到，「公司從許多方面和半導體製造客戶一起解決產能吃緊問題，我們很努力但仍是面對產能不足、供給吃緊問題，供應鏈如何滿足需求，這是一個挑戰，但我們正努力解決。」

趙捷也說，居家辦公、居家學習與個人運算等相關應用都持續帶動PC與NB乃至平板需求維持高檔，整體市場需求狀態看來維持健康，但確實是仍有製造上產能吃緊問題。