亞太電聯手北市府 打造首座SA架構5G專網智慧醫療場域

亞太電信（3682）5G服務正式揮軍智慧醫療領域，今（4）日宣布攜手台北市政府資訊局、衛生局、聯合醫院及集團子公司富鴻網，於聯合醫院仁愛院區導入5G智慧防疫機器人，打造業界首座SA架構5G專網智慧醫療場域。

亞太電信表示，本計劃為業界第一個採用SA (Standalone，獨立組網)架構的5G垂直場域應用，充分發揮5G高頻寬、低延遲、大連結優勢，設備連網穩定性更高；且端到端5G設備全為台灣製造，協助醫護人員進行隔離病房消毒、運送餐盒及藥物等物資，較傳統消毒方式有效節省50%時間，降低醫護人員感染風險並提升工作效率。

據資策會MIC指出，全球5G醫療市場複合年均增長率（CAGR）為77.2％，至2026年高達218.8億美元，市場潛力驚人。

亞太電信總經理黃南仁表示，COVID-19疫情影響，醫療場域進入長期防疫時代，自動化和非接觸式應用需求增溫，具備多工的智慧防疫機器人，扮演替醫護人員分憂解勞的關鍵要角。亞太電信看準5G專網醫療領域的新應用契機，引領技術創新，率先將5G SA架構運用於專網垂直場域應用，提供高品質、客製化的5G企業專網服務，盼未來複製產業經驗逐步拓展至更多醫療院所，發展醫療影像傳送及遠距會診等多元潛力應用。

此次5G專網智慧醫療合作案，亞太電信整合集團子公司富鴻網設備資源，領先業界將垂直場域應用首度導入5G SA架構，智慧防疫機器人在布滿電子醫療儀器設備的院內穿梭，相較於4G、Wi-Fi等其他連網技術，在SA架構下，有效提升設備連網穩定度與維持高品質，展現5G真正效能。另，5G專網與院方網路為各自獨立網路，有效落實資訊安全管控。