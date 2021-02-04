美光加入The Valuable 500 讓身心障礙同仁融入團隊

全球記憶體大廠美光科技今（4）日宣布已加入全球倡議組織「The Valuable 500」，攜手全球 400 多位來自頂尖企業的執行長，引領業界提升職場對身心障礙者的包容性。美光將是首家承諾將身心障礙者權益納入董事會議程，並於 2021 年會計年度履行具體的承諾的半導體公司之一。

美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 表示，促進多元化、平等且包容的文化是美光願景的核心。透過加入『The Valuable 500』，我們將在全球倡議運動中發聲以帶領和啟發正向的改變。在科技產業中，僅憑美光一己之力要建立包容身心障礙者的工作環境是不可能的，領導者們必須齊心合作，共同承擔這個責任。

「The Valuable 500」是一項企業倡議行動，旨在利用企業在國內和國際市場上的影響力，號召有影響力的領導者及其品牌聘用更多的身心障礙者，體現全球 13 億身心障礙人士的社會和經濟價值，進一步推動系統性變革。