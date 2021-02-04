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台積電將參與台美供應鏈視訊對話 王美花明中午談成果

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部長王美花。聯合報系資料照
經濟部長王美花。聯合報系資料照

美國拜登政府上任後的首場台美正式經貿交流，將於明（5）日上午登場，預料這場以供應鏈合作的對話，會以半導體為主。據了解，台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）等大廠都將參與這場視訊對話，而外界也將聚焦美方是否將提出希望台增產車用晶片，目前經濟部長王美花預計將於明日中午左右向國人說明台美對談內容。

拜登政府上任後外界關注台美經貿進展是否持續，經濟部上周證實明（5）日上午將以視訊召開台美供應鏈合作產業對話，這也是美國新政府上任後台美雙方的首場經貿會議。

關於近期全球車用晶片短缺，外界預測也將在明日會中討論此問題，至於本次出席官員，我方以經濟部長王美花及經濟部貿易局官員為主，美方則有美國國務院助理次卿Matt Murray，以及商務部代理助理副部長Richard Steffens。

而首場以半導體為主題的對談舉行後，未來也可能再以其他產業如5Ｇ、電動車、醫療器材為主軸進行。

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