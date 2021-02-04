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友達迎春燕 資本支出倍增

經濟日報 / 記者李珣瑛╱新竹報導
圖／經濟日報提供
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面板大廠友達董事會昨（3）日通過2021年資本支出預算達394.83億元，對比去年實際資本支出的156億元，大增1.53倍。近期面板市場價量俱揚，友達大手筆砸錢投資，外界解讀是為迎接今年面板產業的春燕，而超前部署。

友達將於今日召開法人說明會，外界預期，友達擴大資本支出是否為規劃海外設廠預作準備，成為今天會中焦點。

友達表示，董事會通過的資本支出預算，資金來源係營運產生的現金，新增資本支出主要用途於因應技術與產能優化、調整與建置。公司強調，394.83億是預算的概念，會視計畫分年執行，分期支付，並非要在一個年度執行完畢。友達昨天同時公告，2020年購置固定資產已支付156億元。

友達近日股價爆量走高，昨天收17.55元，上漲1.1元，為六年來新高，成交量高達70.4萬張，其中，外資法人大買17.54萬張，累計今年以來，外資買超友達高達59.6萬張。

友達董事長彭双浪日前出席電玩展時指出，因應貿易戰及疫情干擾帶來的新常態，友達正評估到歐美、東南亞等地，設置後段模組和貼合生產線的可能性，以便就近供貨。

由於南韓指標廠樂金顯示器（LGD）已率先釋出上季獲利大好、本季樂觀的訊息，法人看好，友達也將繳出亮麗成績單，去年全年將轉盈，本季持續衝刺生產，加上報價續揚，獲利可望再上一層樓。

展望後市，彭双浪認為，宅經濟促進「在家顯示」需求方興未艾，使得近期面板業景氣熱轉，加上過去幾年大陸廠商快速擴產的態勢緩下來，預期未來幾年不會再有非常大量、集中式的產能開出，得以讓產業回到市場機制，長期來說，對產業會是往較健康的方向發展。

但是晶片供給吃緊，除非有新產能出來，否則全球晶片產能緊繃的現象不易緩解。

儘管友達尚未公布去年財報結果，外界預期，從友達擴大加碼資本支出預算看來，去年全年可望轉虧為盈，並運用營運所產生的現金投入資本支出。

友達 面板

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