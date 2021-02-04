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參與子公司現增 友達加速布局
除了加碼資本支出預算，友達昨（3）日董事會同時通過參與旗下兩家投資子公司現金增資案，外界看好，友達擴大轉投資布局，為強勁的面板產業後市暖身。
友達董事會昨天除通過資本支出預算394.83億元，並通過將認購子公司康利投資、隆利投資現金增資，預計總交易金額各為20億元。
友達才在今年元月6日公告，為深化業務合作及長期股權投資考量，自去年11月4日近二個月來，友達及旗下康利投資共計取得1.23萬張佳世達普通股，每單位價格26.61元，合計斥資3.28億元。
友達當時同步公告，累計持有佳世達股票33.52萬張、金額約62.02億元，持股比例17.04%；旗下康利投資累計持有2.24萬張、金額5.16億元、持股比例1.14%。
市場解讀，友達看好產業景氣走旺，但依規定，除了實施庫藏股外，友達不能買進自家的股票。
於是，經由子公司康利投資、降利投資迂迴買進友達最大股東佳世達。隨友達獲利大幅成長，佳世達依權益法可認列友達轉投資收益，讓友達也同享收益。
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