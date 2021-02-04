晶圓代工 爆競標搶產能

8吋晶圓代工產能供不應求，報價持續揚升之餘，傳出客戶端破天荒主動要求代工廠提撥產能「競標」，包括台積電、聯電、世界、力積電等四大台廠都有相關配套措施，透過線上競拍方式，讓客戶預定產能，採「加價幅度無上限」、「價高者得」方式分配。

晶圓代工業去年底出現「史上首見」的競標搶產能狀況，當時由單一廠商發起。這次不同的是，改由IC設計端主動向晶圓代工廠提出競標產能的要求，且提供產能競標的廠商，由一家增至四家，也就是全台主要8吋晶圓代工廠都參與，凸顯競標潮正擴大中。

對於相關消息，台積電、世界先進昨（3）日表示，不評論市場傳聞。聯電和力積電對此也均不評論，僅表示依市場供需決定。不願具名的晶圓代工業者私下透露，確實有競標搶產能的現象，不過並非廠商自己發起，而是客戶端希望有這樣的機制。

至於加價狀況，業者私下透露，「比現在市場行情（調漲過的報價）高兩、三成甚至五成都有」。此次競標產能並非在業者預期中，隨著客戶主動以高於市場行情競標，相關業者的獲利也會比公司原本預期更好。

業界人士說，電子業採競標方式搶貨，最著名的是2017年至2018年的被動元件大缺貨熱潮，當時不少廠商因無法滿足所有客戶需求，只能比照拍賣場，以競標方式讓買方出價爭取料源，價高者得。這次8吋晶圓代工產能競標潮擴大，還是由客戶端主動提出要求，凸顯此波產能供應嚴重吃緊，晶圓廠根本「喬不攏」，才會由客戶出面「自己喬」。

據了解，這次參與競標的IC設計廠，涵蓋PC、消費性電子、電源管理、通訊、網通等各領域。在客戶群要求公平下，外傳採取線上競拍方式，開放產能讓下游客戶預訂，部分車用客戶也已加入競拍行列。

在眾多客戶爭搶下，競拍加價幅度不設限，由「價高者得」。特別的是，近期8吋晶圓代工廠積極以去瓶頸方式逐步與分批增加約千片產能，這些新產能一開出，外傳有車用電子大廠自願加價搶購，因為競價熱度高，也讓報價潛在漲幅更具想像空間。