晶圓代工產能競拍 將持續至Q2

經濟日報 / 記者尹慧中╱台北報導

全球8吋晶圓代工產能大缺，業界盛傳，各大晶圓廠透過去瓶頸方式的新增產能已經逐步展開二度競拍，由於供需仍嚴重失衡，這波競拍潮將至少延續至第2季。另外，車用整合元件廠（IDM）業者目標車用晶片缺口於第2季紓解，因此都積極回補或提前建立庫存部位。

業界觀察，過往8吋晶圓代工產能分配都是以年度合約為主，不過，由於目前客戶群需求改變，近期新增的訂單都是配合不少客戶採取每季或每周的動態調整方式發展，晶圓代工廠是盡可能服務每個客戶，同時，在IDM大廠積極調度之下，勢必能盡快讓供需恢復正常。

業界觀察，車用電子供應鏈調度中，晶片是其中之一關鍵，儘管晶片在傳統燃油車的整車成本占比低於一成，電動車或油電混合車依據設計規格占比相對較高，不過車用半導體相對大宗消費電子應用，數量上明顯仍有落差。

目前車用供應鏈調度的亂象，主要是疫情導致IDM大廠去年第2季大舉削減逾三成庫存，空出的產能很快由ASIC、挖礦、高速運算相關區塊填補。在晶圓代工廠產能全數滿載下，去瓶頸或新認證產線無法滿足全部客戶需求，導致部分車用客戶願意用競拍的方式來取得產能，並不讓業界意外。

供應鏈分析，傳統車用半導體透過8吋晶圓代工產能可獲得支援，至於部分高階電動車用晶片則可由12吋晶圓代工產能因應。隨著部分8吋客戶遷移至12吋生產，多少也讓8吋晶圓代工產能有少量釋放空間。

但業界人士也提到，近期車用電源管理應用也陸續從5、6吋轉移製8吋晶圓代工廠生產，雖然部分產品應用轉移，但更多新應用開始加入8吋晶圓代工生產，一來一回，導致8吋廠生產線今年首季罕見維持滿載的盛況。

晶圓代工廠 晶片

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