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1,000億元 蘋果傳注資KIA 衝電動車

經濟日報 / 編譯黃淑玲╱綜合外電
蘋果傳將投資南韓起亞汽車（KIA）4兆韓元（約36億美元），為研發中的Apple Car建立生產設施。（路透）
蘋果傳將投資南韓起亞汽車（KIA）4兆韓元（約36億美元），為研發中的Apple Car建立生產設施。（路透）

南韓《東亞日報》報導，蘋果衝刺電動車，將投資全球第五大車廠南韓現代汽車旗下起亞汽車（KIA）4兆韓元（約新台幣1,000億元），為研發中的Apple Car建立生產設施。若消息為真，意味蘋果造車初期將以南韓車廠為首選夥伴，鴻海要搶食Apple Car商機，恐怕得再等等。

受相關消息影響，起亞汽車昨（3）日股價跳漲11%，朝1997年以來最高價位挺進，現代汽車股價亦大漲5%。台灣「鴻家軍」電動車概念股則相對弱勢，指標廠廣宇、乙盛-KY分別逆勢跌3.5%、1.8%，鴻海則開高走低，終場收平盤116.5元。

先前業界就已傳出，Apple Car初期將交由南韓車廠生產，並非蘋果在消費性電子領域長期的合作夥伴鴻海。

南韓《東亞日報》昨天進一步披露，起亞汽車將負責Apple Car初期車體生產，與蘋果已「非常接近簽約階段」，同時，蘋果也將注資起亞4兆韓元（約新台幣1,000億元），為研發中的Apple Car建立生產設施。

據了解，蘋果選中起亞，除了看好現代汽車集團身為全球前五大車廠的造車能力，也是為了滿足「美國製造」的目標。目前已知的消息是，起亞將在美國喬治亞州的工廠，改造為 Apple Car的生產基地，預計2024 年上市，第一年的年產能為10萬輛，最大可達40萬輛。

為了滿足起亞建構產能資金需求，蘋果將投資4兆韓元，提供起亞啟動資金。雙方原訂2 月初簽約，但因為時間沒喬攏，最終可能在2月17日正式簽約。

業界人士指出，蘋果前進電動車領域，是歷來頭一遭，過往與蘋果合作的供應鏈都不具備汽車生產能力，相較之下，起亞不僅擁有造車經驗，更在中、美、歐洲都有生產基地，這一點對於要「賣」向全球，又必須嚴格掌控成本的Apple Car來說非常關鍵。

另一方面，蘋果也積極拉攏車廠人才，催生Apple Car。美國財經新聞網站Business Insider（商業內幕）報導，蘋果挖角曾任保時捷副總裁的Manfred Harrer，轉到蘋果主管車輛底盤開發，讓市場傳得如火如荼的Apple Car似乎又距離實現更近一點。

現在關於Apple Car的謠言滿天飛，有的號稱研發進程已經接近生產階段，如果Business Insider的消息屬實，蘋果的Apple Car研發仍在優化設計之中。

Manfred Harrer是保時捷Cayenne系列和底盤研發主管，雖然外界不確知他跳槽蘋果以後的角色為何，但以他的專長，應該就是參與Apple Car的底盤結構設計。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

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