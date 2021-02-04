台灣5G下載網速 全球第三

台灣5G電信業者積極建設5G網路，國際行動網路調查權威Opensignal昨（3）首次公布最新「全球5G用戶體驗報告」，台灣「5G下載網速」以平均272.2Mbps名列全球第三，相較去年10月報告排名全球第四挺進一名，而遠傳則拿下全台5G下載網速第一。

Opensignal最新「全球5G用戶體驗報告」資料收集期間為去年10月1日至12月29日，而在前一次報告中，台灣以5G下載速度211.8Mbps拿下全球第四，此次台灣「5G下載網速」以平均272.2Mbps名列全球第三，南韓以354.4Mbps奪冠，阿拉伯聯合大公國以292.2Mbps居次；而台灣「5G上傳速度」以26.4Mbps拿下全球第三，荷蘭、南韓分別拿下冠、亞軍。

台灣在「5G高峰下載網速」以平均654.4Mbps的成績獲得全球第五，第一名為沙烏地阿拉伯；南韓、瑞士分列第二、三名，台灣5G與4G的平均網速差距達7.7倍，居「5G與4G下載網速差距體驗」全球第四名。

Opensignal「台灣5G用戶體驗報告」中，遠傳拿下「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」雙冠王寶座。遠傳「5G下載速度」飆達351.5Mbps，大幅領先第二名電信業者254.2 Mbps，助攻台灣拿下全球5G下載網速第三名佳績。

台灣5G服務開台以來，中華電信、遠傳等均積極建設，掀起5G軍備競賽， 2021年仍將加速建設。