電動車領域山頭林立 鴻海面臨大挑戰

特斯拉傳出有意斥資360億美元（約新台幣1兆元）取得陸廠比亞迪二成股權，攜手搶進電動車領域之後，蘋果也傳要投資南韓起亞汽車（KIA）4兆韓元（約新台幣1,000億元）以建立Apple Car建立生產設施，加上福斯、豐田、賓士等傳統汽車大廠也積極揮軍電動車，面對業界合縱連橫與既有勢力林立，鴻海以新進者之姿要在電動車領域闖出一片天，要跨過的山頭不少。

業界人士說認為，特斯拉、比亞迪分別為全球第一大與第三大的電動車品牌，兩強結盟，將大舉改變電動車產業的生態；Apple Car若初期選定與韓廠合作，對鴻海集團而言也少了一個龐大的機會，加上福斯等傳統車廠也不是省油的燈，因此，儘管電動車市場看俏，但鴻海一路上可謂要披荊斬棘，才能闖出一番天地。

不過，鴻海也不是處於絕對弱勢。業界分析，汽車整車組裝，本來就不是台灣的強項，因此，鴻海與和碩等台灣ICT組裝大廠，切入電動車產業，一定是先從比較簡單的零組件供應做起，最後才會進入整車組裝。

同時，電動車的生意這麼大，有很多軟硬體與零組件可以提供，不一定一開始就要做難度最高的電動車組裝事業，面對全球傳統車廠，以及新創汽車公司的激烈競爭，台灣在多年來ICT產業的經驗與基礎之下，跨入電動車領域的零組件，仍然可以有一番作為。