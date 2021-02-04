鴻海周六尾牙 抽百萬現金汽車

經濟日報 / 記者蕭君暉╱台北報導

鴻海集團將在本周六（6日）下午舉辦線上尾牙，昨（3）日公布最大獎細節，將有20名幸運兒可抽中100萬元現金，特別獎則為五輛納智捷汽車。百萬現金獎得主若正確回答現場電話連線問答，還有機會獲得加碼獎。

鴻海集團因應防疫，今年首度舉辦線上尾牙，只要是鴻海員工，不論在哪個國家、時區都能隨時隨地連線觀看，並且參加抽獎活動。同時，員工眷屬獎也比照往年傳統，將於嘉年華會當天抽出，並且以「香信」App短訊通知，讓線上觀看的同仁眷屬一起同樂，分享抽獎的樂趣。

除了線上尾牙與員工同樂之外，鴻海昨天也公布其「0到6歲公司養」的福利措施最新統計數據，去年度共有1,052名鴻海寶寶受惠。

鴻是在2020年初宣布優化育兒福利津貼，將鴻海寶寶育兒津貼從「0到3歲」提升到「7足歲前」都有資格，迄今實施滿周年。每月1.5萬元的育兒津貼，每一位鴻海寶寶累計可領126萬元。

鴻海針對懷孕準媽媽員工們，也給予交通補助與準媽媽識別證，準媽媽預產期前兩個月，鴻海公司補助上下班計程車交通費1.5萬元。

鴻海 尾牙 育兒津貼

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