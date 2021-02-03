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遠傳電、聯發科合作5G垂直場域 催生首款5G毫米波晶片

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
遠傳電信、聯發科今（3）日宣布，於聯發科技通訊晶片研發總部，打造5G毫米波（mmWave）互連互測的垂直場域。圖／遠傳電信提供
遠傳電信、聯發科今（3）日宣布，於聯發科技通訊晶片研發總部，打造5G毫米波（mmWave）互連互測的垂直場域。圖／遠傳電信提供

遠傳電信聯發科今（3）日宣布，於聯發科技通訊晶片研發總部，打造5G毫米波（mmWave）互連互測的垂直場域；以加速、並提升聯發科技5G毫米波晶片研發期程。聯發科技首款5G毫米波數據晶片M80已於日前問世，正以超前的技術優勢積極搶市。

遠傳表示，5G毫米波可滿足企業對於高速率、低延遲的需求，遠傳電信、聯發科與愛立信以28GHz頻段共同打造5G毫米波垂直場域，藉由控制標準化流程，及各項參數微調，有效加速聯發科技5G毫米波晶片在實網上的測試驗證，不僅有助於國內5G手機、設備製造商及應用研發商的產業鏈上下游整合，也能縮短終端設備商互連相容測試的時間成本，加速產品開發週期。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵指出，此次與聯發科深化技術合作，是跨業結盟共拓5G新藍海的指標性合作案例，也將加大台灣與全球5G產業競爭的關鍵動能。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新表示，繼天璣系列在低頻段Sub-6市場搶得先機後，聯發科技也準備好高頻段毫米波解決方案，有信心在5G時代繼續成功站穩市場領先群。感謝遠傳電信提供5G通訊測試設備與環境，協助晶片研發關鍵技術的推進。

遠傳電信自2019年即與聯發科策略合作，領先市場落實5G商用產線，於聯發科技IC封測的合作廠－京元電子、矽格和日月光的產線建置3.5GHz 5G基站，有效提升通訊晶片的檢測效率與品質管控，推進聯發科技5G晶片順利量產。

5G 聯發科 遠傳電信

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