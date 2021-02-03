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東捷資訊推AI人臉辨識助企業防疫 戴口罩也能測

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
東捷資訊董事長高尚偉。(圖：東捷資訊提供)
東捷資訊董事長高尚偉。(圖：東捷資訊提供)

疫情再升溫， 東捷資訊（6697）提出解決方案， 以科技助企業防疫從第一線做起 ，推出AI人臉辨識結合門禁與體溫量測， 戴口罩也能精準、快速與多人偵測。

近期因疫情升溫，各行業為嚴防辦公室與廠房作業斷鏈風波再起，對於防疫更加嚴謹，使得體溫量測與門禁結合的產品需求大增；東捷資訊表示，與國內先進技術團隊共同推出防疫解決方案具可結合門禁，加上快速、精準且戴口罩亦可辨識之特色，詢問度再度飆升，包含補教業、校園、客服中心及生產廠房等大規模群聚之產業已陸續進入洽談、安裝導入。

全球新冠肺炎疫情方興未艾，近期台灣也因本土案例出現而升溫，各企業紛紛再度開始實施門禁溫度管控，於出入口設置測溫關卡，確保進出者體溫正常。東捷資訊觀察發現，多數的企業採取方式，仍舊以櫃檯或輪值員工以手持額溫槍測量方式管制人員進出居多，雖然也可以達成目的，但須另增加人力作業、耗時較久，櫃台經常有大排長龍的狀態，造成服務體驗不佳。

同時，第一線協助測量的同仁也因為和來訪者距離較近，感染風險大幅增加；此外，若確診相關人員曾到訪辦公環境，人工記錄的訪客狀況可能因記錄錯漏而難以追溯。

東捷資訊強調，攜手國內技術團隊，推出AI智慧防疫解決方案，將產線上應用於報工與門禁的「AI人臉辨識」，結合醫療級精準體溫量測技術，打造軟、硬體兼具的防疫解決方案。有別於一般近距離的手動測溫或市面上純測溫設備。

東捷資訊指出，AI智慧防疫解決方案串聯門禁功能，協助企業於主要出入口自動過濾來訪者並且記錄其體溫，就算配戴口罩情況也能在一秒內快速辨識對象，辨識率高達9成以上。

硬體搭載的精準紅外線體溫探測儀，可偵測體溫範圍30-45度、誤差值僅正負0.3度，協助客戶在需求場域迅速部署，彈性架設在通行、門禁等出入口，在一公尺距離遠程測溫，加上AI人臉辨識技術判讀，內部員工無須再以卡片感應即有出勤記錄，落實「零接觸」，智能測量體溫方式亦可幫助檢查人員快速掌握來者狀態，同時對所有出入人員進行人臉記錄，發現感染可進行追蹤查找與行徑記錄分析，減少接觸感染風險，保護員工及來訪賓客健康。

不只防疫期間應用，該系統具備AI精準辨識技術可串接企業HR資料、考勤系統，進出公司只需「刷臉」，即可自動記錄人員打卡／時間／地點等資訊，辨識來訪者是否為自家員工；甚至能加入危險人員的人像資料，藉由高效智能化AI辨識來訪者，打造智慧安控系統，強化場域維安的安全控管；應用場景擴及校園、社區、園區、工廠生產線、辦公室等，嚴密控管，讓門禁管理更加精確、完整，杜絕非合法進出。

防疫新常態，持續加速企業邁向數位化轉型，東捷資訊表示，自去年起為疫情超前部署，透過專業顧問團隊的客製化整合規劃，為企業打造雲端服務、雲端客服、智慧工廠、遠距維修與銷售管理（CRM）／售後服務（FSM）系統等優異智慧科技解決方案，協助客戶累積數據資產，加以分析提升客戶品牌服務價值，令企業發揮最大運營效益，與客戶一同創造雙贏。

法人分析，看準企業數位轉型穩定發展趨勢，加上疫情帶來的技術需求，有助推升東捷資訊多角化領域佈局。

東捷資訊今（3）日公告1月營收為3.25億元，月增50.4%，年增4.1%，為今年營運寫下好彩頭。

疫情 口罩

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