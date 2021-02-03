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科技廠要求員工提供指紋對嗎？他以為是常態遭狂勸：恐怖啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名科技公司新進員工表示，公司要求他提供指紋、臉部辨識作為門禁管理，卻讓他納悶這樣做是否合宜。 示意圖／本報系資料庫
一名科技公司新進員工表示，公司要求他提供指紋、臉部辨識作為門禁管理，卻讓他納悶這樣做是否合宜。 示意圖／本報系資料庫

剛進科技公司卻被要求簽指紋及臉部辨識資料收集同意書，讓新進員工納悶「現在台灣科技廠，是不是普遍都要收集員工的生物特徵」，不少人則紛紛勸他「指紋也太誇張」、「快離開，恐怖啊...」。

一名網友在PTT科技工作板上表示，近期新進某科技公司卻被公司要求簽署「收集個人資料同意書」，當中提到公司需收集員工指紋及臉部辨識作為管理使用，讓他納悶這樣的條款是否普遍存在科技業。對此，網友們意見分歧，一派人直指公司要求臉部辨識還說得過去，但指紋辨識就「太誇張」，另一派人則認為若僅作為門禁管理，兩者提供都無妨。

主張絕對不能提供指紋辨識的人指出，指紋屬個資的一部分，絕對不能隨便提供給他人、侵犯他人隱私，認為這樣的公司應該要抵制；但也有人表示自己目前任職的公司就是使用指紋辨識，他覺得還好，另名在實驗室工作過的網友也指出，實驗室的工作也是採用指紋進出。也有人提出折衷辦法，認為可以使用無名指或小拇指作為辨識，取代大拇指和食指。

也有人提出，公司並非完全不能要求員工提供個資，但必須宣告個資使用的目的與範圍。在《個人資料保護法》§5即明訂「個人資料之蒐集、處理或利用，應尊重當事人之權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯」，《個人資料保護法》§11亦提到蒐集目的消失或期滿時，應依當事人請求刪除個人資料。

指紋辨識 面試 求職 科技業

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