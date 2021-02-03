華邦4Gb LPDDR4X晶片 助Flex Logix X1 AI推理加速器

記憶體解決方案廠商華邦電（2344）今（3）日宣佈其低功耗、高效能的 LPDDR4X DRAM 技術將用於 Flex Logix® 全新 InferX™ X1 邊緣推理加速器，滿足物體識別等高要求AI應用的需求，助力Flex Logix®在邊緣運算領域取得突破性成果。

Flex Logix 推出的 InferX X1 邊緣推理加速器晶片採用了獨步業界的開創性架構，具有可重新配置的張量處理器陣列。搭配華邦 LPDDR4X 晶片，針對複雜神經網路演算法的處理，可提供更大的處理量與更低的延遲，同時成本更低，遠勝於目前市場上多數的 AI 邊緣運算解決方案。

華邦 DRAM 產品行銷中心技術總監 Robert Chang 表示，我們選擇 Flex Logix InferX X1 AI 加速器，是因為它可以提供最高的每單位成本運算量，這種優勢對於高容量主流應用的開發與推廣來說，非常關鍵。應用華邦 4Gb LPDDR4X 晶片， InferX X1 可充分發揮其價格與效能的優勢，最終將推理功能引入邊緣運算市場，從而大幅擴展其在 AI 領域的應用範圍。

為了支持 InferX X1 最高可達 7.5 TOPS 的超高速運行速度，同時將功耗降到最低，Flex Logix 選擇將加速器與華邦的 W66CQ2NQUAHJ 相結合。在 2,133MHz 的最高時脈頻率下，華邦 4Gb LPDDR4X DRAM 可提供高達 4,267Mbps 的最大資料傳輸速率。