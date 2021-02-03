佳世達擬增持聚碩股權 公平會點頭放行

佳世達（2352）擬加碼公開收購聚碩（6112）股權，公平會今（3）日審議後決議，認定雙方結合經濟利益大於限制競爭不利益，點頭放行雙方結合。

公平會表示，本次佳世達擬以公開收購增持聚碩股份，結合後將持有聚碩最高55.2%股權，參與結合雙方盈收也合乎《公平交易法》當中所規定應申報型態，故依法提出結合申報。

公平會指出，佳世達集團主要生產液晶顯示器、投影機、POS系統設備、偏光片、乙太網路交換器、無線區域網路與網路攝影機等；聚碩主要為提供網路基礎設備、資訊安全、資料處理及伺服器儲存等一體性規劃，以及整套解決方案服務，結合雙方經營的業務十分多角化，不過在全球及國內相關市場的市占率均不高。

公平會認為，佳世達與聚碩各自專注於相異的消費需求及客群，主要產品與服務，也有各自不同功能、應用與客群，結合後不致改變原有市場結構或競爭狀態。

經過委員會審議，公平會決議，本結合尚無顯著限制競爭疑慮，認定其結合的整體經濟利益大於限制競爭的不利益，故依《公平交易法》第13條規定，不禁止其結合。

不過佳世達早在2019年間就已經萬得聚碩三分之一以上股權、占有該公司過半數董事席次，公平會表示，其實當時就有應申報而未申報的情事，但考量佳世達已藉由本次公開收購主動補提申報，且當時的結合行為，尚不會嚴重妨害市場競爭或損害交易秩序，因此放寬不予處分，但後續仍會發函警示，提醒佳世達未來進行結合，應嚴格遵守公平交易法相關申報規定。