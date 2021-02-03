威剛：DRAM合約價止跌回升 NAND Flash價格轉趨明朗

記憶體模組大廠威剛（3260）指出，不僅DRAM合約價止跌回升，同時看好今年NAND Flash價格轉趨明朗，NB需求持續熱絡，加上SSD控制IC供給短缺，威剛預期，今年上半年將出現「NAND Flash不缺、SSD缺貨」的奇特市況。

威剛進一步指出，為滿足客戶強勁的需求，去年9月至今，工廠已連續加班5個月，在經營效益提升下，巴西廠去年不但轉虧為盈，出貨也創新高，獲利貢獻達1.77億元，預期今年獲利仍將持續成長。

在匯兌方面，公司去年避險得宜，全年僅小幅損失1,600萬元，公司除了看好今年記憶體前景，預期轉投資的台灣運彩營運也將表現不俗。

雖然2020年全球大型運動賽事受疫情影響停擺，但運彩經營團隊快速反應，加開足球、電競等賽事，全年仍繳出銷售金額405億元的佳績，貢獻威剛業外獲利逾3億元。

董事長陳立白強調，運彩最辛苦的一年已過去，今年運彩經營團隊已規劃更多元的投注標的，以及加強推廣網路會員投注，預期台灣運彩銷售表現會較去年再向上成長。