一件襯衫／太陽能真的環保嗎？網紅「智慧王」實地勘查太陽能光電廠

「一件襯衫」與「力暘能源」共同創作了一則關於綠能議題的影音企劃，邀請另類網紅「沒有營養的生活智慧王」（以下簡稱智慧王）實際走訪屏東太陽能光電廠，與力暘能源經理楊士賢對談，破除綠能迷思，展現太陽能發展對環境友善之處。

太陽能真的比較環保嗎？太陽能板會造成環境的污染嗎？

大學主修農業相關科系的智慧王，以自身專業及觀點實地走訪屏東，除了與力暘能源經理楊士賢對談外，也前往新埤地區太陽能案場，深度了解太陽能運作細節。

一般太陽能板使用壽命約為二十年，力暘能源在製作與回收的流程上也堅持著嚴密的控管，除了向環保局申請專業且合法的的回收廠商以外，在清潔與保養上也堅持絕不用任何藥劑，維持發電效能的同時，確保環境與土地不受污染。

「一件襯衫」邀請另類網紅「沒有營養的生活智慧王」實際走訪屏東太陽能光電廠。 圖／《一件襯衫》授權提供

響應能源政策，讓屏東邁向綠能城市

因應政府非核家園願景，屏東縣近年來積極發展太陽能產業，而力暘能源便在地層下陷、產值有限的農地上架設太陽能板，不僅讓失去收益的農民可以多一份穩定的保障，也協助屏東邁向綠能城市。像是力暘能源在去年6月動工的佳冬99MW發電廠，不僅達到減碳排放量60062噸，相當於154.4座大安森林公園碳吸附量，更是有效減緩溫室效應！

在實踐環保的路上，沒有人是局外人

科技的發展帶來了方便與快速的生活，卻也分分秒秒加速能源消耗與環境污染；在面臨氣候變遷的當下，太陽能源正為環境提供更友善的發電方式，也致力透過可有效回收的配套措施、乾淨的清理方式，帶給土地永續發展的藍圖。正如智慧王在實體探勘後的心得，只要我們多一些關心與實踐，都能讓環境更好一點，一同邁向綠色生活願景。

網紅「沒有營養的生活智慧王」（左），與力暘能源經理楊士賢對談。 圖／《一件襯衫》授權提供

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