鴻海助好孕！員工：還好來這上班 不然只生兩胎

鴻海科技集團（2317）為讓員工安心工作、提升職場競爭力，於2020年初宣布優化育兒福利津貼，將鴻海寶寶育兒津貼從「0 到 3 歲」 提升到「7 足歲前」都有資格，迄今實施已屆滿週年。鴻海法人所屬員工，去年度總共有 1,052 名鴻海寶寶受惠，有員工坦言，集團育兒福利措施讓她們比較敢生，負擔減輕很多，更有升格為四寶爸爸的員工直呼好幸福！還有同仁在46歲的時候，加碼再拚出第二胎！

73年次的鴻海專案工程師劉宏偉分享表示，「要不是轉來鴻海工作，我可能就只會生兩胎」，公司無論待遇、福利在業界都算相當不錯，這幾年隨著公司育兒津貼持續加碼，自己跟太太也就放心生。現在四個小朋友分別剛滿七歲、五歲、三歲和 一歲半，幾乎是兩年生一個，四位鴻海寶寶都有受惠於「0 到 6 歲公司養」育兒福利，劉宏偉笑說，自己已經是同學朋友裡面小孩生最多的，每次在社群媒體上分享照片，下面留言大家都很佩服他的勇氣。

目前育有三位鴻海寶寶、67年次黃健發表示，結婚後與太太討論規劃的家庭分 工是讓太太在家照顧小孩，自己則專注於工作養家，單薪家庭支出雖然比較吃緊， 特別是孩子剛出生頭一兩年，尿布、奶粉、嬰兒推車、安全提籃之類的嬰兒用品 開銷最多，但公司推出的「0 到 6 歲公司養」福利措施確實減輕不小的負擔，小朋友們都有被照顧到。

黃健發坦言，本來規劃就是要生三個小孩，現在其實很多年輕員工會不敢生，主 要擔心的除了沒有時間陪伴，更重要的是擔心自己的能力可否給小朋友更好的學 習環境，「0 到 6 歲公司養」不僅讓家人沒有後顧之憂，員工也可以更放心專注 於工作，整體向心力也會更強。

進入鴻海十多年的趙志航說，自己比較晚生小孩，43歲生第一胎、46歲決定拼 第二個，想要多生幾個小孩其實有一部分原因是公司福利津貼上有持續在升級。 尤其去年初，他才剛入住新房子沒多久，正準備開始繳房貸，老婆同時也懷孕六、 七個月，補貼壓力讓他減輕不少。他家人就笑說，第二胎女兒還沒出生就幫家裡帶財了。

趙志航補充說，特別去年「0 到 6 歲公司養」加碼補貼公佈的時候，同事間大家會開玩笑，根本就很大加薪，有些同事真的為此決定多生一胎，他們部門單位就有同事還真的做到，一月初才剛生下一胎鴻海寶寶。

除了養育補貼之外，鴻海針對懷孕準媽媽員工們，鴻海公司也給予交通補助與準 媽媽識別證，準媽媽預產期前兩個月，鴻海公司補助上下班計程車交通費 15,000 元，懷孕期間配戴準媽媽識別證，將給予上下電梯、取餐與搭乘接駁車優先等禮遇。

去年中，剛生第二胎的同仁陳怡霖就說，交通補助對挺著大肚子的懷孕後期，幫 助真的很大！特別是 2020 年疫情期間，單位規定要輪流居家辦公，也意外讓他 和老公上班時間錯開，那時剛好她是懷孕後期，也符合資格。在疫情期間，利用 這項福利上下班偶爾搭計程車，在疫情期間減少搭乘大眾交通工具，也減輕許多 上下班通勤時間負擔。

鴻海公司育兒福利津貼已實施多年，從 2015 年開始推行「生育津貼 7 萬元搭配 0 到 3 歲育兒補貼，並提供全方位的媽媽包」便大獲好評。2020年調整方案， 加碼補貼延伸「0 到 6 歲」，每月 15,000 元（新台幣，下同）的育兒津貼，由鴻海協助每一位鴻海寶寶健康成長至7足歲前為止，累計可領126萬元整，創下全台灣企業之先例。

鴻海表示，透過這些福利措施，鴻海希望建立完善的員工照護網絡，讓每位員工在世界各地 工作之時，能無後顧之憂的成就個人職涯。這些多元的職場照顧，也將吸引更多優秀的人才加入，並且藉此打造員工對公司向心力以及認同感。

趙志航全家福照。鴻海/提供