鴻海尾牙將抽20個100萬元 預期還會再加碼

2021年鴻海（2317）線上尾牙將在2月6日下午舉行，今年的鴻海線上嘉年華會只要是鴻海員工，不論在哪個國家、時區都能隨時隨地連線觀看，並且參與由裕隆集團提供的五輛納智捷汽車特別獎抽獎活動。此外，目前規劃，員工最大獎100萬現金獎總共有20個名額，若是抽中的員工，現場call out接聽回答正確問題，更有機會獲得加碼獎。

同時，眷屬獎也比照往年傳統，將於嘉年華會當天抽出，並且以香信app短訊通知，讓線上觀看的同仁眷屬一起同樂，分享抽獎的樂趣。

鴻海秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，以往歲末嘉年華活動皆會邀請全台各地慈善團體共襄盛舉，透過愛心慈善攤位，讓同仁一起做善事。今年雖取消實體嘉年華活動，但維持邀請弱勢藝人團體表演的傳統，包括盲人歌手李炳輝、視障回憶系歌手林信宏、輪椅舞者-呂豐和、腳截肢舞者-徐婉琪，將攜手帶來一連串的精彩演出。