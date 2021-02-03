快訊

無本土！新增2例境外 皆為無症狀印尼籍漁工

直播／防疫加嚴 高中以下延到2/22開學

遠傳與聯發科策略合作 打造5G毫米波垂直場域

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

遠傳電信（4904）、聯發科技（2454）今（3）日宣布，於聯發科技通訊晶片研發總部，打造5G毫米波（mmWave）互連互測的垂直場域；以遠傳電信優越的5G通訊實力，加速並提升聯發科技5G毫米波晶片研發期程，以利該公司5G毫米波晶片導入全球市場。聯發科技首款5G毫米波數據晶片M80已於日前問世，正以超前的技術優勢積極搶市。

遠傳電信自2019年即與聯發科技策略合作，領先市場落實5G商用產線，於聯發科技IC封測的合作廠京元電子（2449）、矽格（6257）和日月光（3711）的產線建置3.5GHz 5G基站，有效提升通訊晶片的檢測效率與品質管控，推進聯發科技5G晶片順利量產，為台灣進軍全球5G通訊市場取得先機。遠傳電信與聯發科技將持續共同為產業鏈帶來更完善服務，提供全球電子終端廠商更高品質的5G解決方案，鞏固台灣在全球供應鏈中的重要地位。

5G毫米波可滿足企業對於高速率、低延遲的需求，遠傳電信、聯發科技與愛立信以28GHz頻段共同打造5G毫米波垂直場域，藉由控制標準化流程，及各項參數之微調，有效加速聯發科技5G毫米波晶片在實網上的測試驗證，不僅有助於國內5G手機、設備製造商及應用研發商的產業鏈上下游整合，也能縮短終端設備商互連相容測試的時間成本，加速產品開發週期。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳電信積極拓展5G商用版圖，此次與聯發科技深化技術合作，以5G毫米波專網技術，提升5G毫米波晶片研發進程，不但是跨業結盟共拓5G新藍海的指標性合作案例，也將加大台灣與全球5G產業競爭的關鍵動能。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新也表示，聯發科技在5G時代已成功躋身市場第一梯隊，贏得產業合作夥伴和客戶們的高度認可及市場回響。繼天璣系列在低頻段Sub-6市場搶得先機後，聯發科技也準備好高頻段毫米波解決方案，我們有信心在5G時代繼續成功站穩市場領先群。

5G 聯發科 遠傳電信

延伸閱讀

聯發科新晶片M80毫米波搶市 支援5G雙頻今年送樣

支援毫米波 聯發科5G晶片戰力強

鴻海、聯發科 四檔靚

「遠傳搶付」線上辦門號多款商品組合自己挑！最高可獲得上萬元大紅包

相關新聞

鴻海0到6歲公司養滿周年 累計1,052名「鴻海寶寶」受惠

鴻海科技集團為讓員工安心工作、提升職場競爭力，於2020年初宣布優化育兒福利津貼，將鴻海（2317）寶寶育兒津貼從「0到...

半導體矽晶圓去年出貨創歷史次高 年增5％

全球半導體矽晶圓去年出貨量達124.07億平方英吋，年增5%，為歷史次高水準

愈來愈不甜的蘋果！和碩左手「啃蘋果」 右手想加入「電動車」戰局

全球第2大iPhone代工廠和碩，除了加速遷廠、更與對手兼客戶立訊合作。面對愈來愈不甜的蘋果滋味，和碩選擇打開車用市場，尋求下一個成長曲線。

鴻海助好孕！員工：還好來這上班 不然只生兩胎

鴻海科技集團（2317）為讓員工安心工作、提升職場競爭力，於2020年初宣布優化育兒福利津貼，將鴻海寶寶育兒津貼從「0 ...

台積產能緊 超微擬轉單三星

台積電7奈米等先進製程產能大爆滿，南韓媒體傳出，由於台積電先進製程供不應求，大客戶超微有意轉移部分代工訂單至三星。這是繼...

支援毫米波 聯發科5G晶片戰力強

聯發科昨（2）日宣布，推出旗下第一款支援毫米波（mmWave）頻段的5G數據機晶片「M80」。這意味聯發科完成5G兩大主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。