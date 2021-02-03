遠傳與聯發科策略合作 打造5G毫米波垂直場域

遠傳電信（4904）、聯發科技（2454）今（3）日宣布，於聯發科技通訊晶片研發總部，打造5G毫米波（mmWave）互連互測的垂直場域；以遠傳電信優越的5G通訊實力，加速並提升聯發科技5G毫米波晶片研發期程，以利該公司5G毫米波晶片導入全球市場。聯發科技首款5G毫米波數據晶片M80已於日前問世，正以超前的技術優勢積極搶市。

遠傳電信自2019年即與聯發科技策略合作，領先市場落實5G商用產線，於聯發科技IC封測的合作廠京元電子（2449）、矽格（6257）和日月光（3711）的產線建置3.5GHz 5G基站，有效提升通訊晶片的檢測效率與品質管控，推進聯發科技5G晶片順利量產，為台灣進軍全球5G通訊市場取得先機。遠傳電信與聯發科技將持續共同為產業鏈帶來更完善服務，提供全球電子終端廠商更高品質的5G解決方案，鞏固台灣在全球供應鏈中的重要地位。

5G毫米波可滿足企業對於高速率、低延遲的需求，遠傳電信、聯發科技與愛立信以28GHz頻段共同打造5G毫米波垂直場域，藉由控制標準化流程，及各項參數之微調，有效加速聯發科技5G毫米波晶片在實網上的測試驗證，不僅有助於國內5G手機、設備製造商及應用研發商的產業鏈上下游整合，也能縮短終端設備商互連相容測試的時間成本，加速產品開發週期。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳電信積極拓展5G商用版圖，此次與聯發科技深化技術合作，以5G毫米波專網技術，提升5G毫米波晶片研發進程，不但是跨業結盟共拓5G新藍海的指標性合作案例，也將加大台灣與全球5G產業競爭的關鍵動能。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新也表示，聯發科技在5G時代已成功躋身市場第一梯隊，贏得產業合作夥伴和客戶們的高度認可及市場回響。繼天璣系列在低頻段Sub-6市場搶得先機後，聯發科技也準備好高頻段毫米波解決方案，我們有信心在5G時代繼續成功站穩市場領先群。