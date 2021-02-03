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德微接單旺 本季EPS挑戰11年新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

二極體廠德微（3675）1月業績創歷史新高，法人估計，在該公司訂單滿手的情況下，2月表現受限於工作天數較少，但3、4月的業績有機會持續創高。同時，該公司首季業績有望挑戰單季新高，每股純益有機會落在0.8至1元之間，挑戰近11年單季高點。

據了解，德微近期接單量爆滿，訂單能見度已經到第2季，從去年11月至今，接單量都是產能的2倍以上。這也讓德微董事長張恩傑開玩笑說，這是他創業25年來第一次抬頭挺胸，意指不用主動去爭取客戶訂單。

德微1月合併營收為1.56億元，月增8％，年增29％。德微指出，1月營收貢獻主要來自遠端高階伺服器，及因歐美地區仍深陷新冠肺炎疫情中，使得消費性產品如NB、手機與遊戲機等持續帶動週邊二極體應用需求。

展望今年，德微在晶圓製程技術方面，受惠於子公司亞昕（5213）以GPP製程為主的5吋晶圓開發製程技術導入，大幅降低晶圓製造成本，有效提升公司整體毛利率與獲利能力。

另外，德微指出，該公司於今年繼續汰換現有製程，採用全自動化生產技術，有助於提升車用產品客戶稽核認證，也較過去更穩定地提供一線客戶所設定製程規範要求。同時，該公司藉由取得原屬敦南基隆廠的車用零組件生產全組設備後，有望在今年第3季為公司帶來實質貢獻。

去年德微的車用產品業績比重約3.6％，今年估計相關業績可加倍，業績占比應可來到5％至6％。

德微 晶圓

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