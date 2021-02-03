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西勝元月營收持穩 上半年營運淡季不淡

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

電池模組廠西勝（3625）公告元月業績，在筆電與Chromebook產品線出貨暢旺之下，單月合併營收維持2億元以上的高檔格局，達2.02億元，雖較上月略減8.2%，但較去年同期成長22.9%，單月營收也連續四個月均在2億元以上，今年首季營運可望淡季不淡。

西勝上月表示，受惠於筆電今年持續有換機潮湧入，不僅是首季，上半年營運均可望淡季不淡，同時也目標非IT營收占比今年為10%，明顯優於去年的0％。西勝也表示，Chromebook拉貨強勁下，預估這部分佔今年營收比重也將有三至四成，成為今年營收成長新動能。

西勝去年筆電業務受到電芯缺貨影響使業績下挫，但下半年開始電芯供貨回穩，業績逐步回升，配合客戶拉貨動能增強，10月至今單月合併營收均維持2億元以上的穩定水準。

西勝表示，新擴產的台北廠今年主要以生產E-bike、E-scooter產品為主，為產品試產並小量接單出貨，明年度起除既有E-bike、E-scooter客戶訂單穩定銷售外，預估將注入能源儲存系統 (Energy Storage System)新產品訂單，擴產效益可望於2022年發酵。

營收 筆電 電池模組

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