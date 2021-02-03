權證市場整體量縮 友達認購逆勢增溫

美股走揚，台股今（3）日持續走高，盤中朝向15,900關卡進行邁進，最高來到15,896點，隨著封關倒數，量能萎縮，使權證市場也量縮表現，今日午盤權證成交金額達21.61億元，占大盤成交金額比例升至1.01%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例增溫，來到91.42%，而認售成交金額則至降至10%以下，來到8.58%。其中，交投最熱絡的權證，為連結友達（2409）的友達永豐07購02（082009）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電（2330）、友達、聯發科（2454）、長榮（2603）以及鴻海（2317）；而標的股權證金額普遍較前一交易日呈現縮減，僅包含：友達、玉晶光（3406）、鈊象（3293）等呈現量增。

法人認為，台股連兩日大漲，收復1月28日跳空缺口，站回短期均線之上。然年節前成交量能萎縮，上攻不易，加上15,800以上高檔大量套牢區壓力重重，仍需時間與空間化解套牢賣壓，建議逢反彈仍持續調節持股。