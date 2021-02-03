防疫生力軍 華興、昕諾飛推出UVC大型商用抑菌產品

華興光電（6164）今日與國際一線大廠共建國際級防疫網路，推出全新UVC大型商用抑菌、消毒、滅活產品。

華興光電這次與台灣昕諾飛合作的是專為大型商用空間使用的益菌滅活設備，適用於銀行、金融機構、超市超商、餐廳和零售業、大眾運輸工具、辦公室及學校等人多聚集的場所。產品有企業用B2B可全時運作的壁掛式及吸頂式UVC紫外線抑菌燈具、UVC消毒櫃及首次引進台灣的可移動式UVC人形抑菌、滅活設備等產品。

華興集團近年致力光學及照明產品與燈具應用，UVC紫外線可以有效對抗病毒、細菌、黴菌及塵蟎，中原大學生物系教授陳怡寧表示，經實驗證明，UVC具有非接觸式的特點，無須塗抹擦拭即能夠於大面積、大空間對抗冠狀病毒與腸病毒，其抑菌、消毒原理為破壞病毒DNA與RNA的結構使其無法作用。

華興集團與昕諾飛合作，考量到國際品牌大廠對於全球使用者的重視，依照昕諾飛專業施工與操作的規範，由華興集團嚴格執行產品安裝準則，除產品真正有效果之外，更強調使用安全性，給客戶最大保障。