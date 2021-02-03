四外資上修瑞昱 最高目標價584元

網通晶片廠瑞昱（2379）法說會展望樂觀，大和資本、里昂證券等六外資出具分析，四家上修目標價，且大多數都升逾500元，最高的高盛喊584元，外資圈對瑞昱叩關500元、甚至600元的共識鞏固。另國內元大投顧也啟動評級上修，對瑞昱目標價升到560元。

六外資對瑞昱最新評等，包括高盛重申「買進」，目標價升至584元，摩根士丹利維持「優於大盤」，目標價566元，里昂重申「優於大盤」，目標價384元升至545元，摩根大通「優於大盤」，目標價520元，瑞士信貸逆勢降到「中立」，但目標價升至510元，大和資本「優於大盤」，目標價提高到510元。

高盛認為，瑞昱第1季營運強勁，來自居家辦公、線上學習及WiFi 6升級的需求旺盛，拜經濟活動復甦，真無線耳機（TWS）訂單也好轉。電視業務動能較弱，但瑞昱有把握將代工漲價的成本轉嫁給客戶，整體毛利率表現預期穩定。

高盛指出，瑞昱長期受惠五大趨勢的利基不變，包括中國為首的乙太網路及交換器需求成長、PC和NB帶動WiFi 6加速升級、物聯網市場擴大、降躁耳機滲透率增加、及車用乙太網路產品進入量產。這些技術都有一定進入障礙，瑞昱持續享有高成長優勢。

瑞信則表示，瑞昱今年展望樂觀，然代工產能吃緊，瑞昱未必能在競爭激烈下確保產能，另一個隱憂是下半年居家辦公需求可能銳減，因此雖然上修獲利預測，但不建議「加碼」。