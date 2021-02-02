關鍵評論網媒體集團與愛酷智能科技合資成立AI與大數據事業

台灣的獨立媒體集團—關鍵評論網 ，與華人世界MarTech與CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台服務領導者愛酷智能科技，共同攜手成立新的AI與數據公司—DaEX 達思智能。DaEX代表關鍵評論網媒體集團重要的下一階段，發展資料分析與數據變現能力。

關鍵評論網媒體集團希望透過這次的合資合作來提升數據分析能力，有效整合旗下6媒體品牌資料，並結合旗下廣告科技行銷公司艾迪英特（Ad2iction）擁有的數位廣告資料（涵蓋超過9成台灣上網人口）與TNL Research的市場調查資料，和更多全球的資料提供方與應用方進行合作，並將這樣的技術分享給更多媒體與合作夥伴。藉此將創造內容、行銷、廣告與資料的綜效，完成集團發展重要的一塊版圖，帶來更多新產品的可能性。

DaEX將於2021年第一季起，陸續推出新服務。於此同時，Ad2iction也將於2021年第一季，將旗下廣告供應方平台（DSP）與DaEX的產品及愛酷智能科技的CDP平台產品（AccuCDP）整合。未來所有DaEX與愛酷智能科技的服務客戶，都能運用自有的第一方數據，無縫串連Ad2iction旗下Ad2與ViAD行動廣告聯播網，以及創意廣告平台CMP，開發潛在顧客，共同經營整合線上線下與數據的完整行銷生態系。

愛酷智能科技同樣對與關鍵評論網媒體集團展開重要的合作表示興奮。愛酷智能科技很高興能有機會和關鍵評論網媒體集團這樣有深度與多元內容的媒體合作。取得更多來自媒體的深度資料，協助優化彼此的服務，讓雙方的產品更具市場競爭力。

「愛酷智能科技重視技術創新、加值、數據導向的流程，更重要的是提供顧客更好的解決方案。和關鍵評論網媒體集團共同成立DaEX後，我們將能提供給客戶和合作夥伴更多益處」，愛酷智能執行長與共同創辦人林庭箴（Jason Lin）表示。

關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉表示，DaEX象徵了集團現階段一個重要元素。在前一階段，關鍵評論網著重於發展成為華人世界最大的獨立媒體，提供多元且高品質的內容給全球華人讀者。現在第二階段將發展更多技術服務，整合AdTech、MarTech、市場調查與大數據分析。這些新技術服務將成為集團創造未來獲利的火車頭，並且讓獨立媒體能在不受干預的情況下持續發展正面影響力，同時持續優化數據相關產品及服務。藉著創立DaEX，以及打造自家的AI和CDP平台，所有的發佈商，企業品牌與行銷人都能透過自動化的數據產品服務，在未來更有效率的進行各種有價值的行銷活動。

「我們非常高興能與Jason和愛酷智能科技展開合作」，鍾子偉表示，「我們雙方都相信這是策略聯盟的最佳時機，一方面關鍵評論網可以建立最大的內容及數據平台之一，並且使產品多樣化，另一方面也讓愛酷智能得以分析更多高品質的資料，強化其原本CDP服務的能力並衍伸更多元的MarTech應用，期待後續能一起開發更多成熟的產品，服務客戶」

在此同時，關鍵評論網媒體集團也宣布邀請前城邦媒體控股集團總經理與財務長龔汝沁（Elaine）加入，擔任集團財務長與整合長。Elaine在城邦媒體控股集團服務18年，同時在美國、台灣與中國都擁有CPA執照。 她的加入將能協助集團打造未來的財務能力，並且能整合媒體內容、廣告行銷到科技應用的各項事業與服務。

「我對於能加入關鍵評論網這個成長最快的數位媒體集團感到非常興奮」，龔汝沁表示。「期待能一起努力來完美的整合關鍵評論網所擁有的媒體內容、技術服務與資料應用，成為未來數位平台的典範。我深深被關鍵評論網訴求的理性討論與優質內容的理想所吸引，同時認為其所發展的產品和服務，充分詮釋了他們對理想的堅持。在過去幾年我驚艷於關鍵評論網的高速成長，很高興我有機會能夠在未來貢獻我在財務與管理方面的專業。」

關鍵評論網媒體集團目前有超過200位全職夥伴，並且持續在全球市場拓展讀者群，並發展數據與技術的解決方案。目前關鍵評論網媒體集團旗下擁有6個媒體，包括新聞評論類的關鍵評論網、科技商業領域的INSIDE、台灣最大運動媒體運動視界、老牌3C消費媒體Cool3c、生活風格與影視類的 every little d.與專業的電影和影音新聞評論網站電影神搜。