5G時代 資誠：美中日獲益最大

資誠聯合會計師事務所今天發布「5G全球經濟影響報告」，報告指出，到2030年，5G應用帶來的生產力和效率提升，將增加1.3兆美元的全球GDP；而以製造業為主的大型經濟體可能會獲得最大利益，包括美國、中國大陸和日本，但隨著5G整合成為社會基礎設施的關鍵，全球經濟皆可望受惠。

資誠表示，這份報告是資誠首次量化5G應用對8個已開發經濟體的經濟影響，包括澳洲、中國大陸、德國、印度、日本、南韓、美國和英國，分析公用事業、健康和社會照顧產業、消費和媒體產業和金融服務業中，對於5G的新應用和現有使用對經濟的影響。

報告指出，相較於4G，5G的傳輸速度更快、可靠度更高，消耗的能源較少，巨量連網的能力也更強，對企業和整個社會都將帶來革命性的改變。5G可以作為人工智慧（AI）及物聯網（IoT）發展的平台，讓企業和社會實現新興技術進步帶來的全部好處。

從個別經濟體來看，5G應用對美國（4840億美元），大陸（2200億美元）和日本（760億美元）的受益最大，這是因為三國的經濟規模大，也具有現代化的工業生產產業。從地區來看，由於歐洲、中東和非洲（EMEA）製造業的規模較大，上述區域在5G製造業應用的受益最大，這也代表透過5G的應用及監管，各地區有潛力可以增加競爭優勢。

資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清指出，這份報告不只量化了5G應用帶來的影響力，更重要的是反映了5G的價值：互聯性和合作，各企業將能夠看到更多5G商機，實現更多利益。在新冠時代，由於組織開始重新思考和重新配置企業的運作方式，5G將為成長和變革的機會。

針對各產業的5G應用方面，在5G為全球增加的GDP中，其中超過5成來自健康和社會照顧產業，未來10年，5G可為病患、醫療服務提供者和醫護人員帶來許多益處。新冠疫情大流行，讓遠距醫療加速應用5G，降低傳染機率，也節省成本。另外，5G的應用包括遠距監控和諮詢、即時醫療數據共享，改善醫病溝通，也推動醫院自動化，降低醫療照顧成本。

不過，5G對各產業的影響因各國而異，美國和澳洲將從金融服務業獲得最大收益，印度從智慧公用事業中獲得收益；大陸和德國則在製造業。

劉鏡清表示，5G讓企業重新思考未來的商業模式，由於5G應用的規模大、潛在影響深遠，每個組織都需要準備未來5年的5G實施計畫，且必須橫跨技術面和策略面，以創造更多的機會，整合技術和經營策略，並與客戶、供應鏈和主管機關深化合作。

然而，劉鏡清也說，不論是什麼新科技，政策的參與、透明度和公眾信任都是至關重要的因素。無論是自動駕駛汽車或是遠距醫療，如何管理數據、如何建立基礎設施，不同產業之間如何合作，企業和政府都必須提高5G應用的透明度，建立和維持社會大眾對5G應用的信任。