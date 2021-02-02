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AppWorks十年終獲利 創辦人林之晨感謝媽媽當年捐善款

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

東南亞主要新創投資基金之初創投去年成立滿十周年，創辦人兼董事長林之晨宣布，2014 年設立的 AppWorks Fund II （本誠創投基金）在 2020 年繳出亮眼的投資績效， AppWorks 開始實質貢獻獲利給予基金股東，AppWorks Fund II 支付收益獎金 （Carried Interests） 給予 AppWorks，創業十年的 AppWorks 正式開始獲利，並一口氣彌補過去十年所有的累積虧損。

之初創投將獎金絕大多數分配給 AppWorks 團隊全體成員，目前AppWorks （合夥人以外） 同仁的平均年薪，在 2020 年達到新台幣243 萬元，初步拉齊與國際投資機構的水準。未來還將持續拉高同仁的年薪，以吸引並留下國際最優秀的生態系經營、投資人才。

本誠創投基金由之初創投、遠傳、國發基金等9大法人共同投入15億元成立。林之晨對於打拚十年終於獲利，感謝曾協助過 AppWorks 的各界夥伴、共同參與的 1,331 位創業者，過程中所有加速器平台夥伴，以及 AppWorks Funds 的投資人，政府部門的夥伴和同仁。

林之晨也特別藉這個機會感謝當初慷慨借款千萬，讓 AppWorks 得以成立的天使投資人、也就是母親林靜芸醫師，他表示：「您的善款，催生了如今對台灣的巨大貢獻，外公外婆在天上看到，應該會覺得非常驕傲。」

林之晨說，AppWorks 公司本身彌補累虧，進入長期獲利階段。為台灣與區域深耕新創生態系，催生出巨大且實質的數位經濟產出，以及大量的新興工作機會，他更認為，台灣與東南亞，至少可以再有 10 個 AppWorks。

創投基金 天使投資 林之晨

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