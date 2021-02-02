聯發科首款5G數據晶片M80亮相

聯發科今日宣布推出全新的5G數據晶片 (modem) M80，支援毫米波 (mmWave) 和Sub-6GHz雙5G頻段。

聯發科表示，在獨立組網 (SA) 和非獨立組網 (NSA) 下，M80 5G數據晶片支持超高的5G傳輸速率，最高下行速率可達7.67 Gbps，上行速率最高為3.76 Gbps，為目前最業界快速的技術。M80 還擁有雙5G SIM卡、雙5G NSA和SA網路、以及雙VoNR等產業領先技術，為使用者帶來高速連網的5G暢快體驗。

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，因應5G市場發展，聯發科高低頻段中做了前後階段性布局的策略選擇。

他強調，隨時間推移，毫米波市場在北美逐步成長，聯發科以超前的技術優勢積極搶市。M80 5G數據晶片完整支援毫米波和Sub-6GHz 5G雙頻段，滿足終端裝置更多彈性需求。M80不僅支援最新的全球行動蜂窩網路標準和規範，還融合聯發科出色的省電技術和超高速連網技術，讓使用者享有更卓越、更豐富的5G體驗。

聯發科5G數據晶片適用於手機、個人電腦、攜帶型寬頻無線裝置 (MiFi)、用戶端設備 (CPE)、工業物聯網應用等各類裝置。之前推出的5G數據晶片M70在低頻段Sub-6 GHz頻段搶得先機，已整合在高性能、低功耗的天璣系列5G行動晶片中，並贏得產業合作夥伴和客戶們的高度認可及市場迴響。此外，聯發科5G晶片系列亦包含即將於2021年上市的5G個人電腦晶片T700、以及適用於5G固定無線接取 (FWA) 和移動熱點的T750。

目前M80 5G數據晶片已按照產業相關標準進行測試，預計將於今年年向客戶送樣，為全球電信及電信設備公司提供全方位的無線存取 (radio access) 技術支援。