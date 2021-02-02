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可成切入汽車領域 今年目標再擴新客戶

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
可成董事長洪水樹。（本報系資料庫）
可成董事長洪水樹。（本報系資料庫）

金屬機殼大廠可成（2474）首季能見度高，對上半年營運均相當樂觀，目前看來平板、筆電與汽車事業這三項業務均將優於去年同期。值得注意的是，可成去年順利切入車用領域，出貨新能源汽車影音系統的金屬機構件，可成汽車事業今年再進擊，不僅原有汽車客戶新機種持續採用可成的零組件，可成也會擴展新汽車客戶。

雖然目前汽車營收占比尚低，不過可成內部目標，未來三到五年將有顯著成果，同時也希望以併購方式加快進度，據悉，可成主要出貨新能源汽車的影音系統金屬機構件，其實汽車產業對可成來說不是難度，主要是交貨汽車仍需要時間來認證，可成也很快就切入汽車領域供應鏈中。

可成佈局的汽車領域將朝兩大方向，第一，切入原有汽車客戶其他新機種，第二切入汽車新品牌客戶。

據悉，在沒有手機業務後，可成營收佔比當中筆電將超過一半，平板電腦占比則為兩到三成，其他為汽車與穿戴式裝置。

可成去年售出泰州廠區，淡出iPhone金屬機殼供應鏈，主要系因為iPhone市場近年紅色供應鏈搶進，價格戰逐漸激烈，可成趁勢將主要以iPhone金屬機殼為主要業務的泰州廠逢高獲利出脫，轉型揮軍布局5G、車用以及醫療等新市場。

隨著去年年底完成出售泰州廠，可成現在手上麥克麥可，手上淨現金高達40億美元，可成也正積極規劃透過併購的方式，加快在5G、車用以及醫療、醫材產業。

可成 機殼

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