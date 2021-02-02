快訊

翁山蘇姬下落何方？緬甸軍人政變後的「政壇大清洗」

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友訊斥資近8億元 增加對友勁持股

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

友訊科技（2332）今（2）日董事會通過，決議參與友勁科技（6142）私募現增普通股案，私募完成後持有股權將從現在持股17.35%增加至39.1%，雙方將強化夥伴關係，友勁台南廠也將成為友訊銷美產品的策略性生產基地。

友訊預計認購友勁私募股數為97,680,000股，每股價格為8.19元，投資金額約當為7.99億元元，私募完成後之股權將由目前持股17.35%增加至39.10%。

友訊表示，未來如因內外在主客觀因素，致該私募認購金額發生異動時，擬授權董事長於前項私募投資總金額約當新台幣7.99億元內，全權處理認購金額調整事宜。

友訊表示，友勁科技為友訊主要供應商之一。多年來雙方在網通產品的研發與製造有著密切的合作。經由本次私募的增加持股，預期雙方的夥伴關係將進一步深化。在美中貿易戰持續進行之際，友勁科技的台南廠也將成為本公司銷美產品的策略性生產基地。

友訊 認購

延伸閱讀

友訊16時召開記者會 將宣布參與認購私募案

大陸併購額創5年新高 占全球15%

榮炭大股東 個個有來頭

友訊推新品 深耕智慧家庭

相關新聞

世界先進行政副總劉啟光辭世 享年63歲

晶圓代工廠世界先進（5347）行政副總劉啟光，昨（1）日因主動脈瘤破裂緊急送醫，經搶救後，不幸於當日晚間19點21分不治...

世界先進：今年資本支出上看50億元

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）董事長暨總經理方略今（2）日在法說會上提到，世界先進去年資本支出35.4億元，今年在廠...

世界先進估Q1營收季成長逾2% 將再挑戰新高

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）董事長暨總經理方略在今（2）日法說會上提到，世界去年第4季營運符合公司預期，由於客戶需...

世界先進去年Q4每股賺1.1元 單季獲利為歷史次高

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）今（2）日召開法說會公布財報，去年第4季淨利約18.21億元，單季每股稅後純益約1.1...

世界法說 公布去年財報 EPS 3.85元

8吋晶圓代工廠世界（5347）將於今(2)日下午召開法說會，該公司先行公布去年財報，每股純益為3.85元。

韓玻璃廠爆炸 Trendforce：面板報價續漲 Q2價格有撐

旭硝子（AGC）在韓國龜尾的玻璃工廠於上周五（1/29）發生熔爐爆炸事故，調研機構TrendForce旗下顯示器研究處表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。