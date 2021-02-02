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友訊斥資近8億元 增加對友勁持股
友訊科技（2332）今（2）日董事會通過，決議參與友勁科技（6142）私募現增普通股案，私募完成後持有股權將從現在持股17.35%增加至39.1%，雙方將強化夥伴關係，友勁台南廠也將成為友訊銷美產品的策略性生產基地。
友訊預計認購友勁私募股數為97,680,000股，每股價格為8.19元，投資金額約當為7.99億元元，私募完成後之股權將由目前持股17.35%增加至39.10%。
友訊表示，未來如因內外在主客觀因素，致該私募認購金額發生異動時，擬授權董事長於前項私募投資總金額約當新台幣7.99億元內，全權處理認購金額調整事宜。
友訊表示，友勁科技為友訊主要供應商之一。多年來雙方在網通產品的研發與製造有著密切的合作。經由本次私募的增加持股，預期雙方的夥伴關係將進一步深化。在美中貿易戰持續進行之際，友勁科技的台南廠也將成為本公司銷美產品的策略性生產基地。
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