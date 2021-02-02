宏達電、新北高工合作 「VIVE培訓中心」落成

宏達電（2498）持續投資台灣XR人才永續發展，今（2）日宣布與新北市立新北高工合作建置「VIVE培訓中心」已經落成，雙方共同加入「新北創新教育加速器計畫」，展開XR核心技術向下扎根的工作。

宏達電表示，5G時代讓AR／VR能做到更多夢想中的事情，全球虛擬實境產業正以超乎想像的速度發展，疫情加速催生數位轉型與商業模式的轉變，形成大量XR人才及內容產製的需求趨勢。

宏達電說，除已跟國立東華大學合作打造東台灣首間VR人才培育中心，發展高教深耕計畫，落實專業人才培育；HTC希望持續透過各地區產學合作計畫，讓台灣學生能從基礎教育即開啟對虛擬實境的認識，堅實台灣XR人才。

與新北高工資訊科合作加入「新北創新教育加速器計畫」，讓新北市的孩子就近可獲得創新科技教育。雙方合作從XR專業學習場域建置，到新北市資訊競賽人才培訓基地成立，及跨領域業師產學合作，到結合社區資源辦理國中職業試探課程等面向進行深度交流。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，「新北高工資訊科『VIVE培訓中心』結合專業完整的軟硬體設備及『跨領域整合XR創作人才』課程，技職學生可藉由實作及階段性程式設計課程，邁向XR專業設計人才」。

他指出，結業期滿且成績合格者，將獲得由HTC所頒發的VIVE VR結業證書，完整紮實的培訓計畫可為年輕學子未來升學與就業領域挹注充沛軟實力。」

新北高工校長林恭煌表示「在XR課程安排上不僅教導學生虛擬實境遊戲設計技術，更希冀學生透過3D虛擬實境技術開發介紹新北市在地特色內容。課程將結合科大、業界及本校師資，由淺入深引導學生學習開發技術專才，第一年期程學習XR核心技術，第二年期程結合專題製作，發展特色內容，啟發無限可能」 。

林恭煌進一步表示：「另將整合學區內土城國中、中正國中等校共同辦理AR／VR遊戲設計職業試探課程，透過實作與參訪以建立國中生對於物聯網、虛擬實境、機器人、人工智慧等未來新興產業發展的認識，並吸引對資訊科技有興趣之學生優先選擇本校就讀，以留住優秀人才」。