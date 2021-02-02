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世界先進：今年資本支出上看50億元
八吋晶圓代工廠世界先進（5347）董事長暨總經理方略今（2）日在法說會上提到，世界先進去年資本支出35.4億元，今年在廠房設備、例行維護投資與將產能轉移至細線寬晶圓代工需求，預計今年資本支出約50億元，年增約41.2%。
世界先進過去在2019年因購併新加坡廠，使資本支出擴增至101億元，去年小幅下降，今年又計畫再次提升至約50億元，成為分析師關注焦點。
世界先進財務長黃惠蘭在回應分析師提問指出，主要是粗線寬轉移到細線寬產能需求，細線寬產能的年增幅度會超過20%也會反映在產品均價上。
世界先進估計，今年細線寬0.18/0.25um產能將逐季增加，0.35/0.5產能則減少，世界先進估計今年總產能288.9萬片八吋晶圓，將較去年微幅增加。
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