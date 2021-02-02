世界先進去年Q4每股賺1.1元 單季獲利為歷史次高

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）今（2）日召開法說會公布財報，去年第4季淨利約18.21億元，單季每股稅後純益約1.1元，單季獲利與EPS為歷史次高，挹注去年每股稅後純益達3.81元，較去年同期3.54元增加。

世界先進去年累計淨利63.06億元，年增7.6%，創高。世界先進財務長黃惠蘭提到，出貨量與產能利用率提升抵銷部分新台幣兌美元升值影響，但新加玻新產能加入生產與匯率仍影響毛利率。

世界先進董事長暨總經理方略提到，全球仍在新冠病毒疫情肆虐中，希望各位保持健康，公司去年第4季營收與毛利因客戶需求增加季增4.5%，毛利率在產能利用率與產品平均銷售單價提升抵銷匯率因素、季增3.4個百分點。產品組合0.18um與以上需求增加，0.35um持續受惠電源管理應用，二者營收都較去年第3季增加，手機面板驅動IC增加與電源管理應用回溫，大面板驅動IC產品占比維持不變。

方略