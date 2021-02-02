快訊

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界先進去年Q4每股賺1.1元 單季獲利為歷史次高

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
世界先進董事長方略。報系資料照
世界先進董事長方略。報系資料照

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）今（2）日召開法說會公布財報，去年第4季淨利約18.21億元，單季每股稅後純益約1.1元，單季獲利與EPS為歷史次高，挹注去年每股稅後純益達3.81元，較去年同期3.54元增加。

世界先進去年累計淨利63.06億元，年增7.6%，創高。世界先進財務長黃惠蘭提到，出貨量與產能利用率提升抵銷部分新台幣兌美元升值影響，但新加玻新產能加入生產與匯率仍影響毛利率。

世界先進董事長暨總經理方略提到，全球仍在新冠病毒疫情肆虐中，希望各位保持健康，公司去年第4季營收與毛利因客戶需求增加季增4.5%，毛利率在產能利用率與產品平均銷售單價提升抵銷匯率因素、季增3.4個百分點。產品組合0.18um與以上需求增加，0.35um持續受惠電源管理應用，二者營收都較去年第3季增加，手機面板驅動IC增加與電源管理應用回溫，大面板驅動IC產品占比維持不變。

方略

世界先進 晶圓代工廠

延伸閱讀

世界法說 公布去年財報 EPS 3.85元

世界先進行政副總劉啟光辭世 享年63歲

世界先進副總經理劉啟光去世 享壽62歲

台積電加速生產解車用晶片荒 聯電願協助調配產能

相關新聞

世界先進行政副總劉啟光辭世 享年63歲

晶圓代工廠世界先進（5347）行政副總劉啟光，昨（1）日因主動脈瘤破裂緊急送醫，經搶救後，不幸於當日晚間19點21分不治...

世界先進：今年資本支出上看50億元

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）董事長暨總經理方略今（2）日在法說會上提到，世界先進去年資本支出35.4億元，今年在廠...

世界先進估Q1營收季成長逾2% 將再挑戰新高

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）董事長暨總經理方略在今（2）日法說會上提到，世界去年第4季營運符合公司預期，由於客戶需...

世界先進去年Q4每股賺1.1元 單季獲利為歷史次高

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）今（2）日召開法說會公布財報，去年第4季淨利約18.21億元，單季每股稅後純益約1.1...

世界法說 公布去年財報 EPS 3.85元

8吋晶圓代工廠世界（5347）將於今(2)日下午召開法說會，該公司先行公布去年財報，每股純益為3.85元。

韓玻璃廠爆炸 Trendforce：面板報價續漲 Q2價格有撐

旭硝子（AGC）在韓國龜尾的玻璃工廠於上周五（1/29）發生熔爐爆炸事故，調研機構TrendForce旗下顯示器研究處表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。