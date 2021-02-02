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世界法說 公布去年財報 EPS 3.85元

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

8吋晶圓代工廠世界（5347）將於今(2)日下午召開法說會，該公司先行公布去年財報，每股純益為3.85元。

世界去年合併營收為331.31億元，首度達到300億元以上規模，年增幅度為17.1％，淨利為63.05億元，年增7.5％。

世界去年12月站上單月新高，帶動去年第4季業績同步達歷史高峰，年增18.8％，且連七季增長，推升全年業績改寫紀錄。

以世界先前公布的營收結構來看，去年第3季各尺寸面板驅動IC代工業務的業績比重合計約36％，電源管理IC的業績比重約達55％。

世界去年資本支出約落在接近36億元的水準，今年可能傾向小幅增加，預計等到法說會時會揭露。

世界於2019年初，宣布併購格芯的新加坡8吋廠Fab 3E，並從2020年加入該公司運作，該廠目前月產能為3萬片，預計第2季時將增為4萬片。

晶圓代工廠 法說會

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