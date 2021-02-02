韓玻璃廠爆炸 Trendforce：面板報價續漲 Q2價格有撐

旭硝子（AGC）在韓國龜尾的玻璃工廠於上周五（1/29）發生熔爐爆炸事故，調研機構TrendForce旗下顯示器研究處表示，雖然此事件對整體玻璃基

板供給影響不大，但目前面板需求高漲，零組件消息一有風吹草動都可能影響價格，因此不排除本次事故將使第2季面板價格獲得一定支撐，直到第3季下旬才有可能再出現調整空間。

TrendForce指出，本次發生事故的熔爐原先計劃要供給中國廠商新增的10.5代產線，因此將直接對單一廠商、單一產線造成影響，其影響尺寸為65吋與75吋。如果需要進行產能調度，影響範圍將擴大至8.5代，勢必涵蓋台系與部分陸系面板廠，受影響尺寸也將擴大至55吋以下。

整體而言，事故造成的影響幅度僅占全球產能1%以下，主要受影響的時間點將落在第2季。

TrendForce表示，由於目前各面板應用需求維持在高檔，加上美國康寧玻璃與日本電氣硝子（NEG）先前分別發生玻璃基板供貨問題，導致目前全球玻璃基板的供給偏向吃緊，推升價格上漲力道。原先預期康寧玻璃與NEG將陸續在第1季底恢復正常供貨，但AGC熔爐爆炸事故又讓整體玻璃基板供給增添新的變數。

其中，電視面板價格在過去幾個月持續上漲，目前漲勢仍未停歇，讓下游客戶面臨採購成本過高的問題。TrendForce原先預期，電視面板價格漲勢將維持到本季季底，第2季中下旬開始恐因需求震盪導致價格出現小幅下滑；不過隨著熔爐事故發生，不排除第2季面板價格將獲得有力支撐，直到第3季下旬才有可能出現調整空間。