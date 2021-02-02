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鴻海工業富聯動作頻頻 近三月積極增資子公司
鴻海（2317）集團旗下子公司工業富聯近期動作不斷，工業富聯表示，在中國大陸「新基建」戰略機遇下，公司發展動能強勁，公司持續增資大陸子公司，深耕智能製造，基本盤持續穩定增長，像是日前工業富聯公告，2020年12月底增資海寧統合電子科技有限公司2億元人民幣、2021年1月增資深圳市裕展精密科技有限公司9.89億元人民幣、富泰華精密電子（鄭州）有限公司5.97億元人民幣，今（2）日又宣布，為擴大5G精密機構件產線效能，投資人民幣9.05億元（約合新台幣39.2億元）增資旗下子公司蘭考裕展智造科技，積極加碼智能製造。
工業富聯公司第三季季報顯示，2020年前三季度資本支出約為35.58億，較2019年同期17.77億元呈現翻倍增長。
不過近期該公司在上海交易所的股價表現疲軟，今日盤中下跌1.08%，來到每股13.75元人民幣，股價從一月中高點的16.6元已下挫17%，股價來到波段低點。
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