搶不到PS5比染疫可怕！東京鄉民搶破頭 概念股樂翻

Sony去年推出PlayStation 5至今全球仍供不應求，甚至在Sony「主場」日本市場也是一機難求，且因新冠肺炎疫情延燒，日本包括東京都、神奈川縣在內的11都府縣均正值「緊急事態宣言」期間，建議民眾不要群聚，秋葉原一家店週日釋出PS5現貨，掀起鄉民擠破頭搶購，擠到連櫃檯都損毀，最後出動警察強勢介入、整個活動只開賣15分鐘就取消，顯示出PS5強大的魅力，讓阿宅們冒著染疫的風險也要親手買到。PS5相關概念股包含鴻海（2317）、台積電（2330）、群聯（8299）、偉詮電（2436）等今（2）日股價全都紅通通。

大型連鎖量販店Yodobashi秋葉原分店1月30日宣布釋出現貨，但因為沒有限定資格，只有發號碼牌，讓許多買家抱持希望前往購買，不管防疫措施與社交距離擠爆商店，不僅不聽店員指示，連櫃檯也有損毀，現場大家擠來擠去，在防疫期間看了心驚膽跳。店家無奈只好通知警察到現場管理秩序，結果販賣活動才開始15分鐘就緊急取消。

PS5 新機由美系大廠超微 (AMD) 設計半客製化主晶片，採用台積電7奈米先進製程；聯發（1459）向來是索尼PS系列客製化運算處理器供應商，並供應相關電源管理 IC；上游供應商還包含記憶體控制晶片廠群聯等。另外還有電源供應器的台達電（2308）、群電（6412）、光寶科（2301）；散熱片的健策（3653）等。

鴻海與Sony長期合作密切，據悉，PS5 組裝代工的訂單主要由鴻海集團拿下，鴻海之前多次增資煙台子公司，也被解讀是為了索尼遊戲機業務所進行的長期投資，包括任天堂的 Switch 也都是在煙台廠生產。此外，機殼廠鴻準（2354）、供應接頭電子組件廠正崴（2392）也都是供應鏈成員之一。