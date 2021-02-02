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凌華推DLAP x86深度學習加速平台

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

邊緣運算解決方案全球領導廠商凌華科技（6166）今（2）日表示，推出最新的DLAP x86 系列，這是市場上最精巧的GPU深入學習加速平台。DLAP x86系列針對大規模邊緣AI佈署所設計，可將深度學習帶進終端，拉近與現場資料、現場決策應變的距離。DLAP x86可以加速運算繁雜、記憶體吃重的AI推論和深度學習任務，在各種產業應用提供優化的AI效能。

凌華科技嵌入式平台及模組事業處平台產品中心協理蔡雨利表示，DLAP x86 是專為大型多層次的AI網路和複雜資料組而設計。凌華科技DLAP系列的價值在於它為深度學習應用提供的靈活性，架構師可根據應用情境的神經網路和AI推論速度需求，組合出最適化的CPU與 GPU處理器配置，提高產生每單位投資的最高效能。

DLAP x86在邊緣AI應用中在效能、體積、重量、功耗等設計取得最佳平衡，將每瓦效能、每單位投資效能極大化，有助於改變醫療、製造、運輸及其他領域的作業。使用情境包括移動式醫學影像設備如C型臂、內視鏡系統、手術導航系統。製造流程方面如物件辨識、機器人取放、品質檢查。邊緣AI伺服器進行知識遷移，能整合預先訓練的AI模型與現場資料組。

凌華

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