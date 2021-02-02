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鴻海工業富聯增資蘭考裕展 擴大5G產能

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

鴻海（2317）旗下工業富聯以人民幣9.05億元增資旗下二級子公司蘭考裕展智造科技，擴大5G精密機構組件產線效能；蘭考裕展主力產品包括手機、基地台、核心網路設備等通訊系統，及部份網路檢測設備及其零組件。

蘭考裕展位於河南蘭考縣，北依黃河，東臨山東，是華中政經重鎮，區域交通便利，距離機場僅約需一小時車程。

工業富聯表示，全球5G核心基建包括小型基地台、5G模組、CPE、WiFi-6E的需求強烈，雲服務商機也因疫情新溝通模式大量推升；加上工業物聯網等服務受到產業重視，決定增資5G精密機構組件子公司蘭考裕展，擴大產能布局。

工業富聯指出，考量整體需求及產業布局，近年先後入股鼎捷軟件、增資海寧統合電子科技、深圳裕展精密科技、及鄭州富泰華電子精密等公司，軟硬整合後的戰略布局除可鞏固數位智慧轉型的先驅地位，且將擴大產線布局。

外資看好工業富聯發展，認為工業富聯將保持雲服務與金屬機構件優勢，受惠於去年第4季iphone12的強勢增長，預期今年第1季表現將優於同期。另外，工業富聯將維持在智慧手機機構組件領域的領先地位，並有效提升新的可穿戴專案。

5G 智慧手機 疫情

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