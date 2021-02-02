外資：蘋果VR頭盔年底拉貨 七台廠打入供應鏈

蘋果搶攻遊戲商機，將推VR頭盔！摩根大通發布報告指出，蘋果預計2022年第1季發表自家開發的VR頭盔（Apple headset），今年第4季啟動拉貨，將為蘋概股添動能。台灣有七家廠商入列，是打入蘋果頭盔最多的國家，除了台積電（2330）拿下處理器大單，還有和碩（4938）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、今國光（6209）、揚明光（3504）、GIS-KY（6456）也會協助量產。

摩根大通報告另提到，蘋果眼鏡（Apple glasses）也在蘋果規劃的產品線中，但因為供應鏈生產瓶頸，要趕在未來12-18個月發表，看來希望渺茫。即便如此，VR頭盔將有不少亮點，仍值得投資人期待。

不久前蘋果CEO庫克指出，VR和AR都非常有市場潛能，市場解讀，蘋果將推出頭盔產品。

摩根大通根據供應鏈調查，指出蘋果預計明年第1季發表VR頭盔，就設計來說，這款頭盔的工業設計會和市面上多數的VR頭盔相仿，但訴求更逼真的遊戲體驗，將配備六個相機鏡頭及一個LiDAR掃描儀（ToF），藉此強化玩家的娛樂感。

摩根大通表示，蘋果VR頭盔瞄準金字塔頂端的玩家，實際售價可能比現有的VR頭盔貴上許多。估計材料成本就超過500美金，而供應鏈明年初步量產的規模約百萬台至150萬台。

報告點名，九家供應商入列蘋果頭盔供應鏈，包括台積電負責代工處理器，和碩拿下組裝訂單，光學模組廠LGIT、Cowell，鏡頭模組部分因同時需要純塑膠鏡頭及混合式鏡頭，大立光、玉晶光、今國光、揚明光都扮演關鍵供應商，GIS-KY則負責OLED面板貼合。