被動元件下游需求看旺 國巨今年展望佳

被動元件股近期被投資市場視為漲價概念股的最後一塊拼圖，由於下游的需求面，包括5G相關、車用、物聯網及NB等領域，今年下游需求持續看成長，市場也看好後市產品報價有機會在第2季調漲，而產業龍頭國巨（2327）更是其中相對看好的標的。

市場產業分析師認為，去年下半年以來，國巨業績在消費性電子進入旺季，再加上NB、PC、手機拉貨續強，加上車用產品復甦力道強勁，帶動 MLCC及R-Chip 營收穩定成長。

在長期需求方面，市場看好5G相關，除了手機、基地台及通訊需求，今年仍將持續增長，另外，去年下半年以來，全球車市也明顯回溫，今年在車用電子需求擴大下，將是被動元件重要的需求成長動能，都有利於今年國巨業績優於去年水準。

對於今年上半年的產業及營運展望，產業分析師認為，終端需求強勁，國巨庫存天數持續低於90天，5G帶動終端應用被動元件用量大增延續拉貨動能，將明顯有利今年國巨全年營運表現。