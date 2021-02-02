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鴻海旗下工業富聯 擴大5G產能布局

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

鴻海（2317）旗下工業富聯(601138.SH)發出公告表示，以人民幣9.05億元（約新台幣39億元）增資旗下二級子公司蘭考裕展智造科技有限公司，擴大5G精密機構組件產線效能。

蘭考裕展廠區所在地河南蘭考縣，北依黃河，東臨山東，是華中政經重鎮，區域交通便利，距離機場僅約需一小時車程。主力產品為手機、基地台、核心網路設備等通訊系統，以及部份網路檢測設備及其零組件。

來自全球5G核心基建如小型基地台、5G模組、CPE、WiFi-6E的需求強烈，雲服務商機也因疫情新溝通模式大量推升；加上工業物聯網等服務日益受到產業重視，工業富聯考量整體需求及產業佈局，近年先後入股鼎捷軟件，增資海寧統合電子科技、深圳裕展精密科技以及鄭州富泰華電子精密等公司，軟硬整合後的戰略佈局將可鞏固數位智慧轉型之先驅地位，更能夠一舉擴大產線佈局，以長期優良生產技術和完善的供應鏈，成為行業領域中的領導者。

多家機構看好工業富聯發展，外資摩根史丹利指出，工業富聯將保持雲服務與金屬機構件優勢，受益於2020年第4季iPhone12的強勢增長，2021年第1季亦將優於同期。 UBS則指出，工業富聯將保持其在智慧手機機構組件領域的領先地位，並有效提升新的可穿戴專案。

5G 智慧手機 新台幣

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