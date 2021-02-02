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磐儀推物流手持機 為全球首款搭載聯發科5G晶片

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦廠磐儀科技（3594）推出5G高速連網結合強固型工業手持裝置G51的解決方案，為全球首款工業等級的行動裝置搭載聯發科（2454）Dimensity 800的5G晶片，可應用於零售、物流倉儲、工廠巡檢和預防醫療檢測等產業，加速數據整合和提升客戶體驗，預期將率先導入台灣、歐洲等市場。

磐儀指出，目前4G網路每平方里僅支援1萬多部通訊裝置連網，然而5G可同時支援超過100萬部通訊裝置，而5G除了高速飆網和多點、多機連結的特性，還具有同時傳輸巨量數據、低延遲性和管理即時回饋等優勢，將成為加速企業數位轉型利器。

以往物流、倉儲仰賴人工追蹤貨物和出貨紀錄，供應鏈車隊管理和存貨倉儲管理也需要人工部署和調度，將5G網路應用在供應鏈流程後，可望簡化物流、倉儲、運輸車隊的運作，將出貨的紀錄和追蹤數據化和自動化，並提升存貨倉儲管理建檔的效率、優化管理存貨流程，在管理運輸車隊時，也能自動部署調度車隊。

磐儀G51強固型工業手持裝置結合5G網路的首款產業應用解決方案，將優化供應鏈管理自動化，顛覆物流、倉儲等產業原有的運作方式。另外，由於工廠、巡檢、醫療等領域同樣具有大量數據及圖影像傳輸需求，此解決方案也可望導入於相關垂直應用。

磐儀表示，藉由工業行動裝置和5G網路結合，不僅提升產業的通訊品質，也整合物流倉儲等供應鏈各工作地點的人力、貨品和車隊等資源，簡化整體流程，節省不少成本，進而加速供應鏈管理自動化。

由於疫情帶動生活習慣改變，貨物運輸需求顯著提升，因應市場規模擴大，物流業者倉儲管理系統升級，磐儀去年智慧物流、倉儲相關設備出貨情況增溫，除了已打入國內數家大型知名的物流業者外，也是歐洲最大物流業的工業行動裝置供應商，此次再推出首款G51強固型工業手持裝置解決方案，積極搶占5G高速傳輸所帶來的工業物聯網商機。

5G 4G 行動裝置

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